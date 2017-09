Eindelijk weer competitiezege FC Den Bosch op vreemde bodem

FC Den Bosch moest het vrijdag stellen zonder doelman Kees Heemskerk, die te veel last had van zijn bovenbeen om te kunnen spelen. In zijn plaats stond reservekeeper Nick Leijten onder de lat.

Verder had trainer Wil Boessen in het centrum van de achterhoede Ben Santermans vervangen door Bart Biemans. Verder stuurde hij dezelfde spelers het veld in als een week geleden in het uitduel met Telstar (3-2-verlies).

Het was meer dan een kwartier wachten op de eerste kansen in Eindhoven. Na een paar halve kansjes voor de thuisclub leverde de eerste mogelijkheid voor FC Den Bosch meteen een treffer op. Sven Blummel nam de bal in de 22ste minuut na een aanvankelijk afgeslagen aanval knap aan op de borst en poeierde raak. Daar bleef het bij tot het rustsignaal. FC Eindhoven probeerde zich wel terug te knokken in de wedstrijd, maar FC Den Bosch hield relatief gemakkelijk stand.

In de tweede helft was het grotendeels eenrichtingsverkeer. FC Eindhoven ging op zoek naar de gelijkmaker, maar tot hele grote kansen leidde de aanvalsdrift van de thuisclub lange tijd niet. Omdat FC Den Bosch er niet in slaagde de bal voorin vast te houden, werd de druk van Eindhoven steeds groter.