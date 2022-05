Eintracht Frankfurt wint Europa League na penalties van het Schotse Rangers F.C.

Vijftien sportbles­su­res die nóg absurder waren dan het kurkmoment van Biniam Girmay

Biniam Girmay stapte vandaag niet meer op de fiets in de Giro, omdat hij gisteren een oogblessure had opgelopen. Niet in de koers, maar na afloop, toen de kurk van de champagnefles in zijn oog schoot. Schrale troost: het kan nóg knulliger.

18 mei