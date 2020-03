EL-duel tussen Sevilla en AS Roma zonder publiek

Ook hockeyin­ter­lands tegen Nieuw-Zee­land uitgesteld om virus

20:51 De interlands die de Nederlandse hockeyers en hockeysters op 19, 20 en 22 maart in Rotterdam tegen Nieuw-Zeeland in de Pro League zouden spelen gaan niet door. De Internationale Hockey Federatie (IHF) heeft besloten de wedstrijden van Nieuw-Zeeland in Europa voorlopig uit te stellen.