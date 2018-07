El Hamdaoui verder als technisch directeur, Rico van Spanje naar Engeland

Rico naar Bournemouth

Diego Rico maakt de overstap van Leganès naar Bournemouth. De Engelse club betaald zo'n vijftien miljoen euro voor de Spaanse linksback. Hij tekent voor vier jaar in Engeland.



,,Ik ben heel blij om hier te zijn en ik wil iedereen hier bedanken dat ik me zo welkom voel'', aldus Rico. ,,Dit is een nieuwe stap in mijn carrière. Ik ben heel enthousiast om hier te zijn en ik kijk uit naar de toekomst.''