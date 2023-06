Elina Svitolina na zinderende laatste set naar achtste finales Roland Garros

overzicht ronde 3Elina Svitolina heeft op zinderende wijze de achtste finales van Roland Garros bereikt. In de derde ronde versloeg ze in drie sets de Russin Anna Blinkova: 2-6, 6-2, 7-5.

Svitolina (WTA-192) had aanvankelijk veel moeite met de nummer 56 van de wereld. Blinkova viel veel aan en op de scherpe ballen had de pupil van Raemon Sluiter geen antwoord. In de tweede set waren de rollen omgedraaid en dat betekende dat een derde set beslissing moest brengen.

De 28-jarige Svitolina, die de vrouw van tennisser Gaël Monfils is, plaatste de eerste break. Deze werd echter snel ongedaan gemaakt door de Russische opponente. Op 5-5 leek Svitolina met een break op de service van de Russin voor de definitieve nekslag te zorgen. Maar één game later kreeg Blinkova nog de kans om er een tiebreak te maken. De Oekraïense bleef echter rustig en sloeg op haar tweede matchpoint toe.

,,Ik bewoog niet goed en het was vechten om mijn goede spel te vinden. Ik voelde me niet geweldig vandaag, maar ik speelde goed onder druk in de derde set. Op die laatste bal gaf ik 1000 procent”, zei Svitolina, die na afloop geen hand gaf aan haar Russische opponente.

Zwangerschapsperiode

In aanloop naar Roland Garros wist Svitolina, na een absentie inmiddels weer opgeklommen naar de 192e plek op de wereldranglijst, het WTA-toernooi van Straatsburg te winnen. Ze won op het voorbereidingstoernooi voor Roland Garros vier partijen en veroverde er haar eerste titel sinds haar comeback na een zwangerschapsperiode.

,,Ik kwam hier zonder verwachtingen, terugkeren na zwangerschap is niet eenvoudig. Maar ik ben erg gemotiveerd om het hier goed te doen. Nu is het een kwestie van herstellen.” In de achtste finales speelt Svitolina opnieuw tegen een Russin, dan is Daria Kasatkina (WTA-9) de te kloppen vrouw.

Elise Mertens eenvoudig langs wereldtopper

De Belgische tennisster Elise Mertens heeft in de derde ronde van Roland Garros voor een verrassing gezorgd door de Amerikaanse Jessica Pegula uit te schakelen: 6-1 6-3. De partij duurde slechts een uur en 22 minuten. Pegula was als derde geplaatst in Parijs.

Mertens begon voortvarend op het Court Philippe Chatrier en won de eerste vijf games. Al na 29 minuten had ze de eerste set gewonnen. In de tweede set kwam Pegula beter in de wedstrijd en ze kwam met 3-2 voor. Mertens won echter de laatste vier games, al moest ze bij een 4-3-voorsprong wel drie breakpoints wegwerken. ,,Ik ben ontzettend blij om zo’n goede speelster in straight sets te verslaan”, zei de winnares na afloop op het centercourt. Ze had al twee keer van Pegula gewonnen en nog nooit van haar verloren.

Pegula hielp haar tegenstandster door in totaal 28 onnodige fouten te produceren, Mertens ging slechts 13 keer onnodig in de fout. De Belgische won bijna driekwart van de punten op haar eigen opslag, Pegula net de helft.

In aanloop naar Roland Garros werd Pegula ook op het grote WTA-toernooi van Rome al vroeg uitgeschakeld, in de tweede ronde. Daarvoor was Pegula kwartfinaliste in Madrid.

Pegula haalde vorig jaar nog de laatste acht in Parijs. De nummer 3 van de wereld is op een grand slam nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. Ze is de hoogst geplaatste speelster die is uitgeschakeld. Iga Swiatek en Aryna Sabalenka, de nummers 1 en 2 van de wereld, zitten nog wel in het toernooi.

De 27-jarige Mertens is de nummer 28 van de wereld. Vijf jaar geleden stond ze twaalfde op de wereldranglijst. Ze reikte in 2018 tot de laatste vier op de Australian Open.

Sensationele comeback Sonego

Voor de Rus Andrej Roeblev zit Roland Garros er al na de derde ronde op. De nummer 7 van de plaatsingslijst gaf tegen de Italiaan Lorenzo Sonego een 2-0-voorsprong in sets uit handen en verloorcop sensationele wijze in vijf sets: 5-7 0-6 6-3 7-6 (5) 6-3.

Volledig scherm Lorenzo Sonego. © ANP / EPA ,,Het was een ongelooflijke comeback, een mirakel”, zei Sonego (28) na zijn verrassende zege. ,,Ik besloot agressiever te gaan spelen na de eerste twee sets, want hij is een agressieve speler. Ik heb met de juiste instelling gespeeld en alles omgedraaid.” Na 3 uur en 42 minuten benutte de nummer 48 van de wereld zijn eerste wedstrijdpunt.

Roeblev haalde vorig jaar nog de laatste acht in Parijs, net als in 2020. Hij is op een grandslamtoernooi nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen.

In de vierde ronde neemt Sonego het opnieuw op tegen een Rus. Dan is Karen Chatsjanov zijn tegenstander.

Favoriet Aryna Sabalenka naar laatste 16

Sabalenka wist zich in de tweede partij van de dag op het Court Philippe Chatrier wel eenvoudig te plaatsen voor de vierde ronde. De als tweede geplaatste speelster uit Belarus rekende in 67 minuten af met Kamilla Rachimova uit Rusland: 6-2 6-2.

Begin dit jaar veroverde Sabalenka (25) op de Australian Open haar eerste grandslamtitel. Begin deze maand schreef ze het grote graveltoernooi van Madrid op haar naam.

Sabalenka neemt het in de vierde ronde mogelijk op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens, die het bij de laatste 32 opneemt tegen de Kazachse Joelija Poetintseva.

