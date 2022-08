Elon Musk beweert dat hij Manchester United gaat kopen

Het is niet duidelijk hoe serieus Musk is over het kopen van de voetbalclub. Hij plaatst vaker grappig bedoelde tweets die niet waar blijken te zijn. Maar eerder dit jaar bood Musk wel aan Twitter op te kopen. Dat leidde tot een koopovereenkomst die nu voor de rechter ligt, omdat Musk zich terug wil trekken uit de transactie ter waarde van 44 miljard dollar. De oprichter van Tesla is één van de rijkste mensen op aarde.