Emma Raducanu, die als tiener US Open won, had titel liever niet gepakt: ‘Was extreem naïef toen’

Emma Raducanu leek twee jaar geleden hard op weg om de nieuwe vaandeldrager van het vrouwentennis te worden. Op slechts achttienjarige leeftijd won de Britse zonder setverlies de US Open van 2021. Achteraf gezien was dat eerder een vloek dan een zegen, vindt ze nu. ,,Toen ik won was ik extreem naïef.”

Na haar eerste en tot nu toe enige grandslamtitel ging het alleen maar bergafwaarts met Raducanu, mede door een opeenstapeling van blessures. Vorig jaar sneuvelde ze als titelverdediger in New York al in de eerste ronde. Ook in de drie andere prestigieuze toernooien kwam de publiekslieveling niet ver. Ze is inmiddels afgezakt van de tiende naar de 130ste plaats op de wereldranglijst.

In een emotioneel interview met The Sunday Times blikt ze terug op de US Open-titel van twee jaar geleden. ,,Toen ik won was ik extreem naïef. Ik heb in de afgelopen twee jaar ingezien dat alles wat bij het professionele tennis komt kijken, voor mij niet aanvoelt als een veilige ruimte.”

Raducanu is niet te spreken over de profiteurs in het circuit, die allemaal probeerden een graantje mee te pikken. ,,Ik was nog jong toen. Het was moeilijk om me daarna een weg te banen in het wereldje. Ik heb me een paar keer verbrand.” Raducanu zocht naar oplossingen. ,,Ik heb geleerd om mijn cirkel zo klein mogelijk te houden.”

Binnen drie maanden tijd verslond ze ook nog eens drie verschillende trainers. ,,Ik zoek iemand die mij kan pushen”, vertelde ze vorig jaar tijdens haar zoektocht naar een nieuwe coach. Met de 30-jarige Sebastian Sachs hoopt ze nu de juiste persoon gevonden te hebben om de weg naar boven weer in te zetten. Toch zal dat nog wel even op zich laten wachten. Door een operatie aan haar handen moest Roland Garros laten schieten en ontbreekt ze ook op Wimbledon.