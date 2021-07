Emmen-speler Peña krijgt bij straatoverval pistool op hoofd gericht: ‘We waren erg bang’

Tilburgse kickbokser gaat eindelijk zijn debuut maken bij ONE: ‘Ik zal en moet winnen’

23 juli Eindelijk is het dan zover voor de Tilburgse kickbokser Tayfun Özcan (29). Na ruim een jaar wachten door corona maakt het lichtgewicht op vrijdag 30 juli zijn debuut bij ONE Championship. In Singapore treft Özcan in de persoon van meervoudig Glory-kampioen Sitthichai Sitsongpeenong meteen een pittige tegenstander. Maar de voormalige Enfusion-wereldkampioen heeft zoals altijd een rotsvast vertrouwen in zichzelf: ,,Ik moet en zal winnen.”