Emmen wil Henk Veerman, Soton shopt bij ManCity

FC Emmen ziet in Henk Veerman de gedroomde aanvalsleider voor het nieuwe seizoen, zo meldt de Leeuwarder Courant. De 27-jarige Volendammer heeft nog een contract tot medio 2019 bij SC Heerenveen. Veerman is dit seizoen waarschijnlijk tweede keuze achter Sam Lammers, zoals hij dat de afgelopen twee jaargangen was achter Reza Ghoochannejhad. Een transfer naar Emmen is echter nog ver weg. Emmen heeft niet de financiële middelen om forse transfersommen te betalen. Heerenveen sloeg vorige zomer nog een bod van ruim 7 ton af van Willem II.