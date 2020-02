Emoties gaan alle kanten op bij verliezend Fed Cup-team

Waar Kiki Bertens letterlijk en figuurlijk ziek was van de nederlaag en de mediaverplichtingen oversloeg, kwamen Demi Schuurs en captain Paul Haarhuis wel naar de persconferentie na de verloren Fed Cup-ontmoeting met Wit-Rusland. ,,Dit is ongelooflijk zuur.”

Door Rik Spekenbrink



Zo veel mensen, zo veel emoties. Paul Haarhuis had na het verloren dubbelspel het liefst ‘de kleedkamer verbouwd’, maar hield zich in. Demi Schuurs voelde zich er rot over dat ze het publiek, twee dagen lang fanatiek achter de Nederlandse Fed Cup-ploeg, was vergeten te bedanken. En Kiki Bertens tot slot was letterlijk en figuurlijk ziek van de nederlaag. ,,Ze kón niet eens praten, daarom is ze hier niet”, legde Haarhuis in de persconferentie uit.

Die vond het ergens ‘gaaf’ om te zien dat iemand zo ziek kan zijn van een nederlaag. ,,Dat het zo veel met je doet, zegt veel. En iedereen verwerkt zijn of haar emoties op een andere manier”, wilde hij er verder geen waardeoordeel aan geven, ook niet dat Bertens direct van de baan verdween na het laatste punt.

Bekijk hieronder de beslissende dubbelpartij:

Een beetje meer lef en een fractie geluk. Dat had ervoor kunnen zorgen dat het kwartje net de andere kant op was gevallen, dacht Haarhuis. ,,Zo’n partij komt aan op een paar ballen en details.” De captain wees op de voorsprongen die zijn ploeg in de tweede en derde set had gehad en verspeeld. Maar ook op de kracht van het team aan de andere kant van het net. ,,Die twee staan allebei hoog op de dubbelranking.”

Bij Schuurs flitsten logischerwijs een aantal momenten door het hoofd. ,,De breaks die we niet vasthouden, een bal die ik in de tiebreak misschien toch rechtdoor had moeten slaan.” Qua emoties kon ze zich niet slechter voelen, zei Schuurs, die voor het eerst een beslissende dubbel speelde in Fed Cup-verband. ,,Als je zo dichtbij bent...”

Waar Wit-Rusland er in april bij is als de eerste finaleweek van de Fed Cup wordt gespeeld, gaat Nederland dinsdag in de koker voor een play-off-duel om degradatie te voorkomen. ,,Ongelooflijk zuur”, zei Haarhuis. ,,De sfeer in ons team was deze week fantastisch. Ik had het die meiden gegund om te winnen.”

Volledig scherm Demi Schuurs en Kiki Bertens. © ANP