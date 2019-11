Engeland loopt in slotfase uit naar simpele zege in Kosovo

‘Koning’ Van den Berg schiet zich in spijker­broek onver­wachts naar toernooi­winst

19:34 Sjef van den den Berg (24) heeft voor de 4e keer in 9 jaar de Kings of Archery gewonnen in de recurveklasse. De handboogschutter uit Heeswijk-Dinther was zelf nog het meest verrast door zijn internationale triomf in het Eindhovense Indoor Sportcentrum.