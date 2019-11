Engelse kranten: ‘Vuurwerk’, ‘thriller’ en ‘episch’

WK in Brazilië Oranje Onder-17 naar kwartfina­les na zege op Nigeria

8:21 Het Nederlands elftal Onder-17 lijkt op het WK in Brazilië de juiste vorm te pakken te hebben. Na het moeizaam bereiken van de laatste zestien, plaatste Oranje zich dinsdagnacht via een 3-1 zege op Nigeria voor de kwartfinales. Ajacied Sontje Hansen was met een hattrick de grote man bij Oranje.