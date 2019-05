Engelse toparbiter gaat uit zijn dak voor Tranmere Rovers

‘Mino? Die mag alleen even niet op de foto’

10:10 Mino Raiola, een van de meest invloedrijke zaakwaarnemers in de voetbalwereld, mag zich ook van de FIFA tot 9 augustus niet meer bemoeien met transfers. De wereldvoetbalbond heeft de schorsing van de Italiaanse voetbalbond overgenomen. Ook zijn neef Vicenzo is geschorst, al is dat tot 9 juli.