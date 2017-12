Enthousiaste en gedreven Edwin Smolders op z'n plek bij OJC

Wanneer Edwin Smolders (42) tijdens een competitiewedstrijd van OJC Rosmalen in de dug-out zit, kan hij het naar eigen zeggen nooit laten om links en rechts wat aanwijzingen te geven. De rasechte Bosschenaar was immers een flinke periode trainer/ coach, voordat hij ruim anderhalf jaar geleden werd benaderd om teammanager te worden bij OJC.

Smolders begon bij TGG met het trainen van de jongste pupillen, waarna hij bij FC Den Bosch dertien jaar lang ook als jeugdtrainer actief was. Vervolgens verplaatste zijn trainerscarrière zich naar OJC, waar hij net als bij TGG in het verleden onder de lat stond.

Smolders denkt met een glimlach aan die tijd terug. ,,Ik heb als reservedoelman nog twee competitieduels in het eerste van OJC mogen keepen. Frank Brands was de eerste keus, ik vond het geen straf om op de bank te zitten."

De roots van Smolders liggen in de Graafsewijk in Den Bosch, maar inmiddels woont hij alweer 37 jaar in Rosmalen. Nota bene pal tegenover Sportpark de Groote Wielen, terwijl hij eerder vele jaren vlakbij het oude en nostalgische sportcomplex 'De Hoef' woonachtig was.

Gedreven karakter

Typerend voor Smolders is zijn enthousiaste en gedreven karakter. De oud-doelman wil elke wedstrijd met OJC dolgraag winnen, terwijl hij tegelijkertijd hoopt zijn steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de spelersgroep ,,Samen met Werner Beset verlicht ik het werk van de technische staf waar nodig en ondersteun ik de spelersgroep. Ik probeer vooral goed te luisteren en van daaruit informatie te filteren. Wat écht belangrijk is vertel ik vervolgens aan de staf en/of de spelers", geeft Smolders aan.

Zijn werkzaamheden bij OJC zijn één van de passies van de Bosschenaar. Daarnaast is hij enorm betrokken bij de sport in Den Bosch. Regelmatig pikt Smolders een basketbalwedstrijd van de New Heroes mee, om hetzelfde weekeinde de pers bij een thuiswedstrijd van FC Den Bosch te begeleiden én als stadionspeaker bij Hockeyclub Den Bosch de opstellingen bekend te maken. Het lijkt soms wel alsof Smolders zichzelf heeft gekloond, maar dat is volgens de persoon in kwestie toch echt een fabeltje. ,,Wat ik mag doen roept dankbare gevoelens op. Des te meer geniet ik dan als er goed wordt gepresteerd, zoals nu door mijn geliefde FC Den Bosch bijvoorbeeld", lacht Smolders.

Ook OJC doet het met een vierde plaats in de derde divisie zondag goed. ,,We hebben meer persoonlijkheid dan vorig jaar. Dat is belangrijk voor de kleedkamer", weet hij.