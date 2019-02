‘Er zijn niet veel teams die in Liverpool overeind blijven’

,,Er zijn niet zoveel teams die in Liverpool overeind blijven en ook nog eens geen doelpunt tegen krijgen’', aldus de Kroaat. ,,Het feit dat zij maar enkele keren gevaarlijk zijn geweest, geeft aan dat het bij ons in tactisch opzicht goed stond.’’



Bayern, dat in de groepsfase twee keer gelijkspeelde tegen Ajax, mist tijdens de return op 13 maart wel Joshua Kimmich. De verdediger kreeg op Anfield geel en is geschorst.



Jürgen Klopp, coach van Liverpool, had zich wat meer voorgesteld van de thuiswedstrijd tegen Bayern. Een ramp is het doelpuntloze gelijkspel niet voor zijn ploeg, zei hij. ,,Het is niet de wedstrijd geworden waar we van droomden, zoals we die in de Champions League weleens gehad hebben. Qua resultaat is het oké.’’