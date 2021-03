Er zit nog volop muziek in de voetbalcarrière van rapper JR, ofwel Vurnon Anita

In de kleedkamer van RKC bepaalt Vurnon Anita niet de muziekkeuze. Dj van dienst is meestal Kostas Lamprou of Melle Meulensteen. Wel schalt er regelmatig een rap van JR, de ‘artiestennaam’ van Anita, door de boxen. ,,Ik krijg er goede reacties op. Nee, ik rap zelf niet in de kleedkamer. Er komen verschillende muziekstijlen voorbij: rap, house, Nederlandstalig, Franse muziek voor Ngonge, Tahiri en Bakari. Muziek kan belangrijk zijn in de voorbereiding op een wedstrijd. Het hypt je op voor de warming-up.”