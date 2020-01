Eredivisie: dit kun je op Deadline Day verwachten

Ajax

Ajax is bezig om de Braziliaan Antony los te weken bij Sao Paulo. Mocht dat voor vanavond niet lukken, dan zet de club in op een transfer in de zomer. Tijdens Deadline Day wordt er verder weinig vuurwerk verwacht in Amsterdam. De club laat geen basisspelers meer vertrekken. Mogelijk werkt Ajax nog wel mee aan een vertrek van een enkele speler, die momenteel niet op speeltijd kan rekenen. Razvan Marin aast bijvoorbeeld met het oog op het EK op speelminuten en moet bij Ajax genoegen nemen met een rol als wisselspeler.