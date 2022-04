Erik ten Hag kan contract verlengen bij Ajax: ‘We doen er alles aan om hem binnenboord te houden’

,,Het is normaal dat spelers en ook trainers die het goed doen in de belangstelling staan”, zei technisch manager Gerry Hamstra van Ajax kort voor de bekerfinale tegen PSV bij ESPN. ,,Dat geldt ook voor Erik en dat is logisch. Hij heeft een paar jaar fantastisch werk verricht. We hopen heel erg dat hij blijft, maar we zitten op twee scenario’s. Als hij niet blijft, dan zijn we klaar voor het tweede scenario.” Ajax moet in dat geval een nieuwe trainer aanstellen.