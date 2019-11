Espanyol breidt Europese recordreeks uit

Advocaat: Pim was een geweldige vakman

22:14 De hapering in zijn stem verraadde de emoties bij Dick Advocaat toen hem werd gevraagd naar het overlijden van Pim Verbeek. ,,Verschrikkelijk ja”, zei de 72-jarige Hagenaar, die in de aanloop naar de Europese wedstrijd van Feyenoord tegen Rangers FC (2-2) hoorde dat zijn voormalige assistent op 63-jarige leeftijd is overleden.