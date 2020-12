Estafettezwemsters verbeteren in Eindhoven wereldrecord op de 4x50 meter vrije slag

Samenvatting Zoutman verliest eerste wedstrijd als hoofdtrai­ner FC Dordrecht tegen NEC

16:35 Jan Zoutman kent een valse start als hoofdtrainer van FC Dordrecht. In eigen huis verloor Zoutman zijn eerste wedstrijd als oefenmeester van de laagvlieger in de Keuken Kampioen Divisie. NEC won in Dordrecht met 1-2.