Etienne Bax slaat gaatje in WK zijspancross

Etienne Bax mocht de GP zijspancross in Oldebroek starten met de rode plaat van de leider in de WK-stand. Maar in punten stond titelverdediger Marvin Vanluchene gelijk met de stuurman uit Bergeijk. In de Nederlandse Grand Prix sloeg een imponerende Bax een kloofje van 10 punten.

In de aanloop naar de wedstrijd in Oldebroek voelde Bax zich nog wat ziekjes. De extra rustdag op eerste paasdag kwam als geroepen. Hij bracht die thuis in Bergeijk door. Geassisteerd door Kaspars Stupelis, een acrobaat in het zijspanbakje, gaf Bax de concurrentie beide manches het nakijken.

Dat ging niet zonder slag of stoot, want Bax en Stupelis zijn niet de beste starters van het veld. Ondanks dat ze met extra zorg hun startplek prepareren. In de eerste manche kwamen ze pas als 12e door. Snelstarter Daniël Willemsen was uit het zicht verdwenen. Eenmaal op toeren knokte tweevoudig wereldkampioen Bax zich een weg naar voren. Totdat ook Willemsen met zijn Franse secondant Luc Rostingt eraan was voor de moeite.

Bondgenoot

In de 2e manche maakten Bax en Stupelis het zichzelf iets gemakkelijker door als 4e door de 1e bocht te scheuren. Al in de 4e ronde namen ze de leiding over om solide de voorsprong uit te bouwen. Willemsen ontpopte zich als een bondgenoot door rondenlang Bax’ grootste concurrent in de WK-stand Vanluchene van het lijf te houden. Toen de Belg, met Ben van den Bogaart als sidekick, er eenmaal voorbij was, was de vogel gaan vliegen. Bax zag hij pas weer na de finish terug.

Etiennes broer Robbie Bax, in de bak bij de Belg Arne Dierckens, raapte in Gelderland 21 WK-punten. Ook de Schaijks/Haarsteegse combinatie Ijen Kops/Pim Lambrechts (17e in het dagklassement) bleef niet met lege handen achter. Zij moest daarvoor wel diep in het krachtenreservoir putten. Bij zijn WK-debuut twee weken geleden in Lommel verraste Kops nog met een 5e plaats in de afsluitende manche.

Een plekje lager in de dagstand eindigde de jonge bakkenist Aivar van de Wiel uit Berlicum met Frank Mulders aan het stuur