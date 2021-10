Etienne Bax slaat toe in openingsmanche GP zijspancross in Oss

Thriller in Oss: wie van de drie is de nieuwe zij­span-kampioen?

15 oktober Op de voormalige vuilnisbelt in Oss zijn al vaker reputaties gesneuveld in de zijspancross en nieuwe helden opgestaan. Circuit De Witte Ruijsheuvel is dit weekeinde het strijdtoneel van misschien wel de spannendste ontknoping ooit in het wereldkampioenschap van de driewielers.