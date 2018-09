Europa League: 'We' doen niet mee, toch wordt het leuk

26 Polen hullen zich in rood-wit van The White Boys, 'maar het wordt geen Poolse enclave'

12:00 Midden in de nacht even de haspel verzetten, terreinknecht Wim Wagemakers heeft het meer dan eens gedaan tijdens die verschroeiend hete zomer. Het resultaat is er ook naar: de twee velden van The White Boys liggen er werkelijk fantastisch bij.