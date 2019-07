Europese BMX-titels voor Smulders en Kimmann

Smulders prolongeerde haar titel die ze in 2017 in Bordeaux en vorig jaar in Glasgow in de wacht sleepte. Het is haar vierde Europese titel. In de finale klopte ze landgenote Judy Baauw en de Deense Simone Tetschen Christensen nipt. Haar zus Merel Smulders eindigde net naast het podium, ze werd vierde.