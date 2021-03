Evenaart Dusan Tadic vanavond 'Mister Ajax 'Sjaak Swart?

Ajax verdedigt vanavond (21.00 uur) in Zwitserland een 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd tegen Young Boys. Aan de hand van databureau Gracenote blikken wij vooruit op de return in de achtste finales van de de Europa League.

• Op basis van resultaten in alle Europese competities uit het verleden heeft Ajax 94 procent kans om door te gaan naar de volgende ronde. De Amsterdammers wonnen vier keer eerder op eigen veld een Europese knock-outwedstrijd met 3-0. In alle gevallen ging Ajax door naar de volgende ronde.

• Ajax verloor slechts een van zijn voorgaande zeven Europese uitwedstrijden tegen een Zwitserse ploeg (W5-G1-V1). In totaal won de koploper van de eredivisie elf van de laatste vijftien duels met een ploeg uit de Super League (W11-G2-V2) en hield het maar liefst tien keer de nul.

• Young Boys won slechts twee van zijn zeven duels met een Nederlandse club (W2-G1-V4). De meest recente zege was tegen Feyenoord (2019/20). In de groepsfase van de Europa League wonnen de Zwitsers thuis met 2-0, in de Kuip werd het in 1-1.

Volledig scherm Feyenoord verloor vorig seizoen met 2-0 op het kunstgras in Bern. © EPA

• Ajax won beide duels in Stadion Wankdorf, het onderkomen in Bern waar vanavond om 21.00 uur wordt afgetrapt. Met 1-0 van Young Boys in de Europa League (1987/88) en met 4-2 van FC Thun in de Champions League (2005/06). Maarten Stekelenburg stond in die laatste wedstrijd onder de lat bij de Amsterdammers.

• Na zijn treffer vorige week staat Tadic (16 goals) gedeeld vijfde op de Europese topscorerslijst, samen met Søren Lerby en Luis Suárez. Sjaak Swart is de volgende op de lijst met 18 goals.

• Voor het eerst sinds 1995 kan Ajax vier opeenvolgende Europese duels winnen. In dat jaar won de club tussen april en oktober vijfmaal op rij, waaronder de Champions League-finale tegen AC Milan (1-0). De laatste keer dat Ajax vier opeenvolgende Europese wedstrijden in één seizoen won, was een serie van zes in 1992/93.

Volledig scherm Ajax won in het verleden al twee keer in Stadion Wankdorf in Bern. © EPA