Ex-toptennisster zorgt voor ongeloof en irritatie: ‘Dit is puur theater, dit heb ik nog nooit gezien’

Video'sBizarre taferelen op het ITF-toernooi in het Amerikaanse Landsville. Coco Vandeweghe, voormalig nummer 9 van de wereld en halve finaliste van de Australian Open en US Open, weigerde vanwege de hitte op een fatsoenlijke manier in te spelen. Dit tot grote frustratie van haar tegenstandster.

De partij in de eerste ronde tussen Coco Vandeweghe en Ekaterine Gorgodze werd bij een 1-1-stand in sets korte tijd onderbroken vanwege de hitte. In het Amerikaanse Landsville stijgen de temperaturen makkelijk naar de 35 graden.



Na de ingelaste pauze zou zoals gebruikelijk is een nieuwe, korte inspeelsessie volgen. Dat was echter niet naar de zin van Vandeweghe - in 2018 nog het nummer 9 van de wereld. Terwijl de 29-jarige Georgische Gorgodze zich opmaakte voor de routineklus bleef Vandeweghe demonstratief zitten. Na een discussie met umpire Brian Earley stapte het huidige nummer 151 dan toch de baan op.

Het werd er echter alleen maar ongemakkelijker op. Ze stond weliswaar op de baan, maar van echt inspelen was absoluut geen sprake. Zonder enige moeite te doen, sloeg ze de bal terug. Soms in de richting van Gorgodze, soms ook gewoon bewust ver buiten buiten bereik van haar opponente. ,,Dit is ongelooflijk. Kijk dan toch. Ze wisselt gewoon van hand”, vertelt de live-commentator. ,,Dit is puur theater. Dit heb ik nog nooit gezien. Coco denkt: ‘als jij mij vijf minuten gaat laten inspelen, dan heb je het goed fout. Ik ga niets doen, hoor. Ik ga helemaal niet bewegen’.”

De frustraties bij Gorgodze namen zichtbaar toe. Na veel irritatie en de nodige discussies kon de derde set dan toch van start gaan. Vandeweghe sloeg meer in het net dan erover en keek al snel tegen een 2-0-achterstand aan. Het einde van haar lijden? Dat zeker niet, want het werd zowaar nog gekker. Een hevige regenbui legde de partij opnieuw plat. De wedstrijd is daardoor nog niet afgespeeld.

