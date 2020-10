Ex-vriendin Zverev vreesde voor haar leven: ‘Hij probeerde me te wurgen’

Zverev komt de voorbije periode vaak negatief in het nieuws. Lockdownfeestjes, het niet inlichten van de Roland Garros-organisatoren over zijn coronasymptomen... En nu zit de 23-jarige Duitser met een dubbel probleem. Zijn laatste vriendin is in verwachting, maar Zverev wil het ongeboren kind niet erkennen. Daarnaast wordt hij door Olya Sharypova (een andere ex) beschuldigd van geweld.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Sharypova verklaarde op Instagram dat ze tijdens hun relatie meermaals werd geslagen. ,,Op een dag werd hij zo kwaad dat hij me probeerde te wurgen met een kussen. Hij sloeg ook mijn hoofd tegen een muur en wrong mijn armen om. Ik probeerde te ontsnappen, maar hij liet dat niet toe. Ik was bang dat hij me zou vermoorden, ik vreesde voor mijn leven.”

,,Het was niet de enige keer dat hij geweld gebruikte”, vervolgde Sharypova. ,,Het wordt tijd dat hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Zowel voor zijn gewelddadig gedrag bij mij als voor het kind dat hij verwekt heeft bij Brenda (Patea, de laatste ex van Zverev, red.).”

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Zverevs laatste vriendinnetje Brenda Patea kwam bij BILD terug op het babynieuws. ,,Het kind was niet gepland. Toen ik Alex (Zverev, red.) vertelde dat ik zwanger was, waren we nog een koppel. Maar nu ga ik het kind alleen opvoeden.” Zverev wil z’n kind niet erkennen. ,,Ik heb momenteel geen contact meer met hem. Maar als hij contact wil zoeken met het kind, ga ik dat niet in de weg staan. Integendeel.”

Zverev geldt als een van de grootste talenten in de tenniswereld. De Duitser, die nog op zoek is naar zijn eerste grandslamoverwinning, verloor onlangs de US Open-finale tegen Dominic Thiem. Twee jaar geleden won Zverev wél de ATP Finals, momenteel de mooiste triomf uit zijn carrière.

Volledig scherm Alexander Zverev klopte Novak Djokovic in de finale van de Masters. © afp