'Excuses aan onze supporters, ze hadden meer verdiend'

Bekerfinale ver weg voor New Heroes, Poropat weggestuurd door arbitrage

6 maart Na drie kwarten leek er dinsdagavond geen vuiltje aan de lucht voor New Heroes. Met een voorsprong van 46-51 in de eerste halve bekerfinale bij ZZ Leiden was er een prima uitgangspositie in de maak voor de return van volgende dinsdag in Den Bosch.