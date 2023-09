Explosieve groei aantal meldingen seksueel wangedrag in de sport: ‘Groeiend besef dat sommige zaken echt niet oké zijn’

Panenka | ‘Als Wout Weghorst een hele normale jongen was geweest, had hij het natuurlijk nooit gered’

Het Nederlands elftal heeft door overwinningen op Griekenland (3-0) en Ierland (1-2) een flinke stap gezet richting het EK. In Panenka praat Sjoerd Mossou vanuit een Iers hotel met Hidde van Warmerdam over de houding van Wout Weghorst, de onzekerheid bij Mark Flekken en legt uit waarom we Ronald Koeman ook Ronnie Flex mogen noemen. En hoe gaat deze show heten als Louis van Gaal echt bondscoach van Duitsland wordt? Bekijk de hele aflevering hierboven!