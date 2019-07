FA zet vraagtekens bij nieuw shirt Huddersfield Town

Groenewe­gen: Volgende keer op tractorban­den

17 juli Dylan Groenewegen greep in de elfde etappe net naast zijn tweede ritzege in de Tour de France. De sprinter van Team Jumbo-Visma leek op winst af te stevenen in de rit van Albi naar Toulouse, maar vlak voor de finish kwam de Australiër Caleb Ewan hem nog voorbij in de sprint.