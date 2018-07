Fan wil dat bondscoach Peru blijft en plaatst tientallen advertenties

Alaphilip­pe kaapt zege weg voor neus van Gesink en Mollema

19:18 Julian Alaphilippe heeft in Bagnères-de-Luchon zijn tweede ritzege deze Tour de France geboekt. De Fransman van Quick-Step was in een grote kopgroep de Nederlanders Robert Gesink en Bauke Mollema de baas. Adam Yates kwam in winnende positie ten val. De klassementsmannen lieten elkaar met rust in de eerste Pyreneeën-rit.