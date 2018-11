Fans Benfica vrezen nieuwe ‘jejum’

Zilveren Schoen BD Zilveren Schoen: Jacht op Chraou is geopend

13:21 De topscorers in het gebied van het Brabants Dagblad zullen hun oren hebben gespitst. Topscorer Jaouad Chraou kreeg zondag in het duel met Vianen Vooruit twee keer geel en dus rood. Daardoor zal de spits van Real Lunet in ieder geval één wedstrijd langs de kant moeten toekijken. Werk aan de winkel voor de jagers. De jacht op de koppositie van het BD Zilveren Schoen-klassement is geopend.