Fans smeken Ronaldo te blijven, Klopp gaat vol voor Alisson

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport staan Memphis Depay en Marouane Fellaini boven aan het lijstje van AC Milan-trainer Gennaro Gattuso. Volgens de sportkrant is er serieuze interesse in het tweetal, maar moet de club uit Milaan het economisch rustig aan doen. De krant meldt dat de onderhandelingen met Fellaini stil liggen omdat hij met België in voorbereiding is voor het WK in Rusland.