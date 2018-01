Fans van Coutinho krijgen geld terug van Liverpool

Als de transfer van de Braziliaan naar FC Barcelona helemaal is afgerond, ontvangen de eigenaren van zo'n shirt een voucher ter waarde van 50 pond (ruim 56 euro). Daarmee kunnen ze tot eind mei iets anders kopen in een van de fanshops van Liverpool.



Coutinho gold als publiekslieveling op Anfield. De 25-jarige Braziliaan speelde in vijf jaar ruim tweehonderd wedstrijden voor de 'Reds', waarin hij 54 doelpunten maakte. De oud-speler van Internazionale en Espanyol wilde eigenlijk afgelopen zomer al naar Barcelona verhuizen, maar toen hield Liverpool een transfer tegen. Een half jaar later krijgt Coutinho alsnog zijn zin.



Barcelona betaalt een transfersom die naar verluidt via bonussen kan oplopen tot een slordige 160 miljoen euro. Voor Liverpool aanleiding om een financieel gebaar te maken naar alle fans die grof geld hebben betaald voor een shirtje van de Braziliaan. Het tricot kan niet worden geruild, zo benadrukt de club nog.