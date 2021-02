Fans vanaf donderdag toch weer welkom op Australian Open

Williams blijft op koers voor 24ste titel: ‘Dit was mijn beste wedstrijd tot dusver’

16 februari Serena Williams blijft op koers voor haar 24ste Grand Slam-titel. De 39-jarige Amerikaanse klopte vandaag in de kwartfinales van de Australian Open zonder al te vele moeite Simona Halep, de nummer 2 van de plaatsingslijst, in twee sets: 6-3, 6-3. Met haar overwinning boekte Williams haar 362ste zege in een Grand Slam-toernooi. Daarmee evenaarde ze ‘leider’ Roger Federer.