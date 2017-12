Fatih Kamaci: pizzabakker, koerier én profvoetballer bij FC Oss

Fatih Kamaci pizzabakker? Was hij niet die veelscorende aanvaller van FC Oss? Beide is waar. Kamaci combineert zijn bestaan als profvoetballer met zijn werk bij The Pizza Company in Waalwijk. Samen met zijn twee broers is hij eigenaar.

Nee, in de pizzeria in het centrum van Waalwijk is geen sprake van een eeuwenoud familierecept. Heel lang hebben de broers ook niet stilgestaan bij de perfecte balans tussen water, gist en bloem ,,We bakken gewoon pizza's. Zo ingewikkeld is het nu ook weer niet."

Uit de selectie van FC Oss heeft Kamaci waarschijnlijk het drukste leven. Naast zijn pizzeria houdt hij er nog een tweede onderneming op na: Semka Koeriersdiensten. Met zijn bus heeft hij heel Europa gezien. ,,Ik ben overal geweest: Kopenhagen, Hamburg, St. Tropez", somt Kamaci op.

Avonturen

De bus en Kamaci beleefden de mooiste avonturen. Vraag Kamaci er maar naar, hij heeft tal van anekdotes. Bijvoorbeeld die keer toen hij zijn eerste profcontract bij FC Oss zou gaan tekenen, nu vijf jaar geleden. In het midden van Frankrijk stond Kamaci, die destijds bij VV Dongen voetbalde, aan de kant van weg met panne. Toen alles weer was opgelost, reed hij de hele nacht door om op tijd in Oss te zijn. ,,Gelukkig kan ik er nu om lachen."

Voor Kamaci werkt de combinatie tussen profvoetbal en een maatschappelijke carrière, al staat de koeriersdienst nu op een wat lager pitje. ,,Ik zou gek worden als ik de hele dag zou moeten wachten tot ik eindelijk zou mogen trainen. Spelen op een Playstation en series kijken, dat ben je echt heel erg snel beu. Laat mij maar gewoon werken."

Betere voetballer

De vraag is echter of hij geen betere voetballer was geweest, als hij zich alleen op de sport zou kunnen richten? Kamaci denkt na, schudt dan zijn hoofd ,,Ik voel me juist fitter als ik de hele dag ben bezig geweest.'' Op vrijdag heeft hij nu wel besloten om de koeriersbus te laten staan.

,,Het is vermoeiend, je moet toch de hele dag op het verkeer letten.'' In plaats daarvan staat hij nu in de pizzeria om bestellingen op te nemen op de dag van de wedstrijd. Lachend: ,,Dan sta ik hier in mijn clubkostuum van FC Oss."

Het leven van Kamaci staat in schril contrast met het clichébeeld van een profvoetballer. In zijn leven is geen plaats voor peperdure auto's of extravagante uitgaansavonden. ,,In de Jupiler League word je écht geen miljonair. Als het mogelijk is, vind ik dat je er gewoon iets bij moet verdienen. In plaats van 1 keer op vakantie, kan je per jaar 3 keer gaan."

Hij verbaast zich weleens over zijn teamgenoten, die niks naast het voetbal doen. ,,Dan denk ik: neem een cursusje. In je vrije tijd kan je veel nuttige dingen doen."

Rust

Zijn aanvoerder Rick Stuij van den Herik noemt Kamaci de speler uit de eerste divisie met de beste loopactie. Zelf denkt hij ook weleens dat hij meer uit zijn carrière had kunnen halen. Spijt heeft hij niet.