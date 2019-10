‘Favoriet’ AZ is op z’n hoede tegen FC Astana

Bertens na moeizame zege op ‘agressieve speelster’ bij laatste vier Elite Trophy

16:02 Kiki Bertens heeft zich verzekerd van een plek in de halve finales van de WTA Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de subtop. De als eerste geplaatste Bertens was in haar tweede groepswedstrijd de Oekraïense Dajana Jastremska met 6-4 6-3 de baas.