Favoriet Pliskova strandt in tweede ronde US Open, Osaka verder

De als eerste geplaatste Karolina Pliskova is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De Tsjechische tennisster werd met 6-1 7-6 (2) verrast door de Française Caroline Garcia, de nummer 50 van de wereld. De Japanse Naomi Osaka wist wel door te stomen naar de volgende ronde. Ze versloeg met speels gemak de Italiaanse Camila Giorgi in twee sets: 6-1 6-2.

Pliskova kwam in de tweede set nog terug na een 4-2-achterstand, maar in de tiebreak verloor ze vanaf 2-2 vijf punten op een rij. Gedesillusioneerd verliet ze het lege Louis Armstrong Stadium, de tweede baan van de US Open. Pliskova liet in de tweede set bij een 5-4-voorsprong twee setpunten onbenut.

Door de afwezigheid van Ashleigh Barty en Simona Halep gold de mondiale nummer 3 Pliskova plots op basis van haar ranking als titelfavoriet. De 28-jarige Tsjechische heeft nog nooit de titel gepakt op een grand slam. In 2016 stond ze in de finale van de US Open.

In aanloop naar de US Open werd Pliskova op het WTA-toernooi van Cincinnati, dat in verband met het coronavirus eenmalig in New York werd gespeeld, ook al vroegtijdig uitgeschakeld. Toen verloor ze van de Russin Veronika Kudermetova. Garcia (26), die vorig jaar nog in de eerste ronde verloor in New York, stond in 2018 op de vierde plaats van de wereldranglijst.

Kristina Mladenovic, landgenote van Garcia, gaf een zeker lijkende zege uit handen. Ze stond tegen de Russin Varvara Gratsjeva met 6-1 en 5-1 voor, maar verloor alsnog met 1-6 7-6 (2) 6-0. Mladenovic liet vier wedstrijdpunten onbenut.

Na afloop had Mladenovic geen goed woord over voor de beperkingen die haar zijn opgelegd, omdat ze in nauw contact is geweest met de met het coronavirus besmette Benoît Paire. Diverse Franse tennissers moeten zich op de US Open ,,in een bubbel in een reeds bestaande bubbel begeven’’. Na haar eerste partij klaagde de Française al dat het mentaal erg zwaar was.

De Japanse tennisster Osaka, als vierde geplaatst voor de US Open, had in haar partij geen kind aan Giorgi, nummer 74 op de wereldranglijst. Ze zegevierde na een uur en tien minuten spelen. De 22-jarige Osaka won twee jaar geleden het Amerikaanse grandslamtoernooi. In de derde ronde neemt ze het op tegen Marta Kostjoek uit Oekraïne.

Volledig scherm De Japanse Naomi Osaka in haar eenvoudig gewonnen tweederondepartij tegen de Italiaanse Camila Giorgi. © EPA