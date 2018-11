FC Barcelona voor twaalfde keer op rij groepswinnaar?

In 2006/2007 greep FC Barcelona voor de laatste keer naast groepswinst. Met Frank Rijkaard op de bank eindigde FC Barcelona destijds als tweede in de poule met Chelsea, Werder Bremen en Levski Sofia. Het daaropvolgende seizoen begon Barcelona aan zijn imposante reeks. Er komt zelfs geen enkele andere club in de buurt van dit record. In de afgelopen elf seizoenen won FC Barcelona de Champions League drie keer: in 2009, 2011 en 2015. Vier keer was de halve finale het eindstation en vier keer de kwartfinale.