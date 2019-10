FC Emmen legt Peruaanse international Araujo vast

Araujo komt over van Alianza Lima, dat hem in het afgelopen seizoen had verhuurd aan het Argentijnse Talleres de Córdoba. De 24-jarige verdediger speelde inmiddels zeventien interlands voor Peru. Araujo is bij Emmen de tweede voetballer uit Peru. Sergio Peña speelde tot nu toe vijf competitiewedstrijden voor de club.



,,De Nederlandse competitie heeft een goede naam en is erg aantrekkelijk", kijkt Araujo vooruit. ,,Daarnaast heb ik van Peña gehoord dat het een warme club is. Ik hoop dat ik de club kan helpen bij handhaving in de eredivisie.”



Volgens FC Emmen zal het enkele weken duren voordat de voetballer speelgerechtigd is.