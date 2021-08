FC Groningen verkoopt captain Matusiwa aan Stade Reims en haalt Laros Duarte

Kramer doet waar ze bij RKC al twee jaar van dromen: doelpunten maken

28 augustus Drie goals in drie wedstrijden. Twee seizoenen lang droomde RKC Waalwijk van een spits met dat gemiddelde. Michiel Kramer zorgt er in ieder geval in de openingsfase van het seizoen voor dat de Waalwijkers kunnen hopen op een doelpuntrijk jaar.