FC Oss uitgeschakeld in bekertoernooi

FC Oss is uitgeschakeld in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Klaas Wels verloor dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen Almere City met 0-2.

Wels liet het grootste deel van zijn basisteam van de voorbije weken op de bank. Daardoor kregen spelers als Ronald Koeman, Daan Klomp, Roel Van de Sande, en Fisayo Adarabioyo de kans om zich te laten zien. Wels zal niet veel redenen hebben gevonden om één van hen in de competitie te laten starten, al had Van de Sande in de tweede helft een heel aardige periode met aantal mooie passes.

De eerste helft van FC Oss was matig, waarschijnlijk ook omdat het team in deze samenstelling minder op elkaar is ingespeeld. Na ruim een kwartier zette Leroy Owusu Almere City op een voorsprong. Hij kreeg veel te veel ruimte van de Osse defensie en schoot met een geplaatst schot binnen: 0-1. 0-1 was eveneens de ruststand, FC Oss had weinig in te brengen in de eerste helft. Roel van de Sande stichtte nog gevaar met twee schoten van afstand.

In de tweede helft begon FC Oss goed. De ploeg kreeg ook kansen via onder meer Huseyin Dogan, die voor het eerst vanaf het begin startte. Juist in de fase dat FC Oss goed speelde, schatte Daan Klomp een lange bal totaal verkeerd in. Arsenio Valpoort profiteerde van dat slippertje en schoot de 0-2 binnen.