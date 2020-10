FC Transfervrij: deze voormalig topspelers zijn nog gratis op te halen

Nog een keeper nodig? Dan is Ørjan Nyland misschien een geschikte optie. De 1,92 meter lange keeper uit Noorwegen keepte de afgelopen twee jaar 36 duels voor Aston Villa. Zijn bekendste moment was ongetwijfeld bij de herstart van de Premier League in juni, toen hij tegen Sheffield United de bal achter zijn lijn pakte, maar er geen goal werd gegeven. Het bleef zodoende 0-0, een punt dat achteraf enorm belangrijk bleek in de geslaagde strijd tegen degradatie.

Een snelle rechtsback nodig? Dan zijn Antonio Valencia en Nathaniel Clyne opties. De 35-jarige Valencia speelde 98 interlands voor Ecuador en 339 wedstrijden voor Manchester United, waar zijn contract afgelopen zomer elf jaar trouwe dienst op de rechterflank afliep. Clyne is pas 29 jaar, maar speelde de laatste twee jaar mede door blessures niet veel meer bij Liverpool. Toch kwam hij nog tot 103 duels voor The Reds, nadat hij eerder ook al meer dan honderd wedstrijden voor Crystal Palace en Southampton speelde. Toch iemand nodig voor de linkerflank? Dan is de 31-jarige Ghanees Kwadwo Asamoah de juiste man. Met 134 duels voor Udinese, 156 duels voor Juventus en 53 duels voor Internazionale hoef je Asamoah over verdedigen en tactiek niets meer te leren.

Toch meer behoefte aan een harde, maar ervaren voorstopper? Doe dan een belletje richting de zaakwaarnemer van Manuel da Costa of Ezequiel Garay. De 1,91 meter lange Da Costa speelde na zijn periode bij PSV voor clubs als Fiorentina, Sampdoria, West Ham United, Basaksehir en vorig seizoen Trabzonspor, maar daar werd zijn contract niet meer verlengd. De 31-voudig international van Marokko biedt met zijn kopkracht en harde schoten ook nog scorend vermogen. Garay speelde voor Racing Santander, Real Madrid, Benfica, Zenit en Valencia. Daar liep hij begin dit jaar een kruisbandblessure op, maar eenmaal fit is de 32-voudig Argentijns international voor veel clubs ongetwijfeld nog een aanwinst.

Op zoek naar een beetje creativiteit op het middenveld? Jack Wilshere schitterde als tiener op het middenveld van Arsenal, maar mede door flink wat blessures kwam hij tot ‘slechts’ 197 duels voor de club uit Londen. Twee jaar geleden stapte hij over naar West Ham United, maar daar kwam hij ook maar tot 18 duels. Kan de linkspoot zijn carrière nieuw leven inblazen in een competitie die minder loopvermogen en fysieke kracht vraagt dan de Premier League? Shinji Kagawa toonde zijn klasse in de Bundesliga namens Borussia Dortmund, in de Premier League namens Manchester United en in de nationale ploeg van Japan. Vorig seizoen speelde hij nog 36 duels namens Real Zaragoza, maar promotie naar La Liga werd niet bereikt. Voordeel van Kagawa: hij is ook commercieel gezien enorm interessant met miljoenen fans in Japan.

Door naar de spitsen dan. Iedere club zoekt altijd nog iemand die goals kan maken. Mario Mandzukic kan goals maken, maar ook keihard werken. Dat bewees hij al bij Dinamo Zagreb, VfL Wolfsburg, Bayern München, Juventus en Atlético Madrid. De 89-voudig international van Kroatië ging begin dit jaar richting ‘de zandbak', maar lijkt nog wel oren te hebben naar een mooie sportieve uitdaging in Europa. Daniel Sturridge heeft bij Liverpool laten zien een geweldige aanvaller te zijn, maar blessures maakten het de laatste jaren lastig voor de linkspoot. Of is er toch nog een club die het aandurft met Mario Balotelli? Zijn terugkeer naar Brescia Calcio werd geen succes, maar er zal ongetwijfeld weer een club of coach zijn die het weer wil gaan proberen met de Italiaan.

Volledig scherm Ezequiel Garay in actie tegen Oranje tijdens de halve finale van het WK 2014. © AP