FC Twente wil Narsingh huren van Feyenoord

Jan Streuer, technisch directeur in Enschede bevestigt dat FC Twente met Feyenoord in gesprek is over een huurperiode. De Enschedeërs namen deze winter al afscheid van drie aanvallers. De verhuurperiodes van Lazaros Lamprou (PAOK Saloniki), Alexander Jeremejeff (BK Häcken) en Halil Dervisoglu (Brentford) werden vroegtijdig beëindigd. De nummer zeven van de eredivisie huurde daarentegen wel al Issah Abass van FSV Mainz.

Narsingh maakte in de zomer van 2019 de overstap van Swansea City naar Feyenoord, waar hij er niet in slaagde een vaste basiskracht te worden. Afgelopen seizoen kwam hij tot vijftien competitieduels, waarvan voornamelijk als invaller. Ook dit seizoen begint hij meestal op de bank. Zijn speeltijd in de eredivisie bleef beperkt tot 391 minuten. Daarin was hij eenmaal trefzeker en verzorgde hij één assist.

Narsingh brak door bij sc Heerenveen, waar hij in zijn laatste seizoen liefst 22 assists verzorgde. Het leverde hem een transfer op naar PSV, waar hij uitgroeide tot international. Als speler van Heerenveen verdiende hij een plek in de selectie voor het EK 2012. Op die eindronde was de groepsfase het eindstation.