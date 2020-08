FC Utrecht haalt Eljero Elia terug naar Nederland

FC Utrecht en Eljero Elia (33) zijn eruit. Vanmorgen was de aanvaller in Stadion Galgenwaard om te spreken over een contract. Elia is gecharmeerd van de plannen van het ambitieuze FC Utrecht, dat de top 3 wil aanvallen. Zijn komst wordt spoedig officieel gemaakt. Hij tekent voor twee jaar in de Domstad.