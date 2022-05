FC Utrecht haalt Nick Viergever terug naar de eredivisie: ‘In meerdere opzichten een toegevoegde waarde’

Nick Viergever keert na één jaar terug in de eredivisie. De 32-jarige centrumverdediger, die speelde voor Sparta, AZ, Ajax en PSV, verruilt Greuther Fürth transfervrij voor FC Utrecht. Viergever moet in Galgenwaard Willem Janssen vervangen. De aanvoerder nam gisteren afscheid van de eredivisie bij FC Utrecht.

Viergever speelde het afgelopen seizoen 24 wedstrijden voor Greuther Fürth in de Bundesliga. De club degradeerde kansloos naar de Tweede Bundesliga. De club is blij met de kwaliteiten en ervaring van Viergever: ,,Nick is in meerdere opzichten van toegevoegde waarde voor FC Utrecht”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht.

,,Hij is erop gebrand om de komende seizoenen zijn steentje bij te dragen aan de doorontwikkeling van FC Utrecht en vindt het een voorrecht de ervaringen die hij als prof in binnen- en buitenland in de absolute top heeft opgedaan over te brengen op zijn teamgenoten. Nick heeft het afgelopen seizoen veel gespeeld in de topcompetitie die de Bundesliga is en is een speler die er, fysiek en mentaal, meteen zal staan. We zijn blij zo’n gedreven en geroutineerde kracht aan onze selectie te hebben toegevoegd", aldus Zuidam.

Voor FC Utrecht wacht een zomerse renovatie. Viergever is na Taylor Booth (Bayern München), Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles) en Josh Rawlins (Perth Glory) de vierde versterking voor het komende seizoen. Met het afscheid van Willem Janssen en de zware knieblessure van Tommy St. Jago zat FC Utrecht krap in de centrumverdedigers in aanloop naar het volgende seizoen.