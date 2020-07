FC Utrecht heel dicht bij huur van Australisch international Arzani

Daniel Arzani (21) is hard op weg naar FC Utrecht. Slechts papierwerk scheidt de meervoudig Australisch international nog van een huurperiode in de Domstad. Hij komt over van Manchester City. Ook hoopt FC Utrecht nog altijd op de komst van Mimoun Mahi van FC Zürich.

Arzani, geboren in Iran, brak als groot talent door bij Melbourne City. Trainer John van ‘t Schip liet hem daar debuteren. In augustus 2018 haalde Manchester City hem weg bij de Australiërs. Direct werd hij verhuurd aan Celtic, waar hij door blessureleed twee frustrerende seizoenen achter de rug heeft. Arzani had volop opties, ook in Engeland, maar kiest voor een verhuurperiode bij FC Utrecht. De transfer van jeugdkeeper Mikki van Sas naar City was de aanzet tot de huurovereenkomst over Arzani. De huurdeal is overigens nog niet officieel, slechts het papierwerk moet nog worden afgerond.

Arzani speelde meerdere interlands voor Australië, waar hij de jongste speler ooit was die op een WK in actie kwam. Hij was slechts 19 toen hij minuten maakte op het WK van 2018 onder bondscoach Bert van Marwijk. City sloeg aan op de stormachtige ontwikkeling van de pas 21-jarige Arzani, die op alle plaatsen in de voorhoede uit de voeten kan.

Ook hoopt FC Utrecht nog op de komst van Mimoun Mahi, die in het verleden voor Sparta en FC Groningen speelde. De komst van Mahi is nog allesbehalve zeker. Hij staat in de belangstelling van meer eredivisieclubs. De aanvaller gaf gisteren desgevraagd aan ‘prima te zitten’ in Zürich. De tweevoudig international van Marokko vertrok vorig jaar transfervrij naar FC Zürich, waar hij dit seizoen drie keer scoorde in negentien wedstrijden. Zijn contract bij de Zwitserse club loopt nog tot medio 2022.