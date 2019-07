FC Utrecht laat Dalmau omgekeerde weg van Dessers bewandelen

Door Yorick Groeneweg Voor FC Utrecht had het halen van een nieuwe spits prioriteit na het vertrek van Dessers. De 24-jarige Belg streek gisteren neer in Almelo en kreeg meteen het shirt met rugnummer 9 om zijn schouders gehangen. Adrían Dalmau, vorig jaar nog goed voor negentien eredivisiedoelpunten, hoefde ook al niet meer met de Tukkers mee op trainingskamp.

Ze waren in Almelo ook wel klaar met de Spanjaard, die de laatste weken zo kwaad was dat hij niet op de elftalfoto wilde. Dalmau, die later begon met trainen, aasde ondanks een nog een jaar doorlopend contract al langer op een transfer. Met FC Utrecht maakt de voormalig jeugdspeler van Real Madrid nu binnen Nederland een stap omhoog. Hij gaat van de nummer 7 naar de nummer 6 van afgelopen seizoen.

In Utrecht moet Dalmau de vaste nummer 9 worden in het team van John van den Brom, die deze week met zijn selectie op trainingskamp is. Vooralsnog moest de nieuwe trainer met Sander van de Streek regelmatig een middenvelder in de spits zetten, ook omdat Jean-Christophe Bahebeck en Simon Bahebeck geblesseerd waren. De 20-jarige Nick Venema deed pas een enkele keer mee.