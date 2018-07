FC Utrecht niet concreet voor Henk Veerman

Dat er nog geen bod is gedaan, neemt niet weg dat Veerman in beeld is bij FC Utrecht en dat hij als als een interessante speler wordt gezien. Bovendien staat sc Heerenveen niet onwelwillend tegenover een verkoop van de 27-jarige spits. Waar hij al tweeënhalf jaar niet de eerste optie is in de spits bij de Friezen daar lijkt ook dit jaar een rol op het tweede plan weggelegd door de komst van Sam Lammers (PSV) op huurbasis. Veermans contract loopt volgend jaar af en clubs als Excelsior en FC Emmen willen de spits dolgraag binden.