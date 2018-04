FC Utrecht richt pijlen op Duitse jeugdinternational Guwara

Door Tim Reedijk



Guwara staat tot medio 2019 onder contract bij Werder Bremen, dat hem op dit moment op huurbasis bij 1. FC Kaiserslautern heeft gestald. Daar is hij basisspeler. Ook is Guwara al jaren jeugdinternational: hij speelde interlands voor het Duitse nationale team onder-20, -19, -17 en -16.



Guwara werd opgeleid in zijn geboortestad Keulen bij 1. FC Köln, waarna hij in 2014 in de jeugd bij Werder Bremen belandde. Die club verhuurde hem achtereenvolgens aan Darmstadt 98 en nu dus Kaiserslautern. De club zou bereid zijn om aan een vertrek mee te werken.



Trainer Jean-Paul de Jong en zijn voorganger Erik ten Hag hebben dit seizoen al met meer linksbacks geëxperimenteerd. De laatste maanden is 'good old' Mark van der Maarel de vaste man aan de voor hem ongebruikelijke linkerkant. Eerder speelde Robin van der Meer daar.